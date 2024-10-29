Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Серии А «Милан» — «Наполи»

29 октября в рамках 10-го тура чемпионата Италии состоится поединок между «Миланом» и «Наполи». Центральная встреча игрового дня начнётся в 22:45 мск. Ты можешь получить фрибет до 2 000 рублей от букмекера БЕТСИТИ, выполнив всего пару простых действий:

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Миланцы в текущем сезоне Серии А пока никак не могут обрести стабильность. Коллектив Паулу Фонсеки победил только в половине поединков. Стоит отметить, что у миланцев на один матч меньше, чем у соперника. Дело в том, что игра прошлого тура против «Болоньи» была перенесена из-за погодных условий. Таким образом, у хозяев образовалось дополнительное время на отдых.

«Наполи» не знает поражений во всех турнирах на протяжении девяти встреч кряду. Более того, неаполитанцы идут с победной серией из пяти матчей. Нападение гостей работает без сбоев. Они уже забили 16 голов за девять туров. По сообщениям СМИ, клуб активно включился в трансферную борьбу за Маркуса Рашфорда. Скажутся ли такие слухи на атакующей линии неаполитанцев?

Статистика личных встреч на стороне хозяев. Миланцы не проигрывают сопернику пять поединков подряд. Тем не менее им есть куда стремиться. При матче в запасе «Милан» отстаёт от первого места на восемь баллов. Лидирует как раз «Наполи», набравший 22 очка из 27 возможных.

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