«Рома» — «Торино»: эксперты оценили шансы команд

В четверг, 31 октября, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 10-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Торино». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение римлянам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.73, что приблизительно равно 57% вероятности.

Победа «Торино» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.20 — около 18% вероятности. На ничью коэффициент находится в районе 4.00 (25%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча в Риме получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 1.90. При этом, если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.