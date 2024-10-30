«Брайтон» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка лиги «Брайтон» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» и ТМ 3.5 за 3.00.

«В 1/8 финала Кубка лиги встретятся «Брайтон» и «Ливерпуль». Сейчас это соперники разного уровня. Уверен, что «красные» выйдут в четвертьфинал турнира.

«Ливерпуль» в последних турах АПЛ показал свой высокий класс. Клуб встречался со сложнейшими соперниками – «Челси» и «Арсеналом». В обеих играх подопечные Слота выглядели очень неплохо, поражения точно не заслуживали. С «синими» они сыграли лучше, победили 2:1. С «канонирами» же три очка набрать не удалось, соперник навязал равную борьбу, весь второй тайм пытался удержать счёт. Итог – ничья 2:2.

И эта ничья стала всего лишь второй потерей очков в этом сезоне для «Ливерпуля». Абсолютно во всех остальных встречах он выигрывал, часто делал это уверенно. В той же Лиге чемпионов мерсисайдцы пока проблем не испытывали, только побеждали. В Премьер-лиге коллектив тоже сейчас борется за лидерство на равных с «Ман Сити».

«Брайтон» же особыми успехами похвастаться не может. После ухода Де Дзерби с поста тренера, а также нескольких важных игроков летом клубу тяжело приходится. Нестабилен он в своих результатах. Обыграли «чайки» недавно «Тоттенхэм» (3:2) и «Ньюкасл» (1:0), но в то же время не справились с «Вулверхэмптоном» (2:2), «Ноттингем Форест» (2:2) и «Ипсвич Таун» (0:0). Так что рассчитывать «Брайтону» на какие-то неплохие результаты в разных турнирах пока тяжело.

Впрочем, время от времени «чайки» выигрывают. Так что прямо доминирующей победы «Ливерпуля» тут не жду. Нет, «красные» — однозначные фавориты тут. Но у них, конечно, тяжёлый график матчей, еврокубок, а в АПЛ были недавно игры с сильными командами.

Так что, думаю, «Ливерпуль» тут победит, но затрачивать много усилий на это не станет. Клуб выиграет с небольшим счётом. Мой выбор тут – победа «Ливерпуля» + тотал меньше 3.5 гола. Такой вариант оценивается в 3.00», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».