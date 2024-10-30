«Ньюкасл» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Лиги «Ньюкасл» — «Челси».

Ставка: победа «Ньюкасла» за 2.49.

«Ньюкасл» и «Челси» встретятся в рамках 1/8 финала Кубка Лиги 30 октября. Да, «синие» выступают чуть лучше, на выходных в очном матче выиграли. Но у меня есть предчувствие, что «сороки» могут нас удивить, как и своего соперника.

Интересно, что буквально пару дней назад соперники уже играли друг с другом — в рамках АПЛ. Там победу со счётом 2:1 одержал «Челси». Но я бы не сказал, что этот успех был лёгким. Встреча была примерно равной, «Ньюкасл» сам неплохо давил, пусть и не мог реализовать свои моменты. По сути, во многом «синие» выиграли благодаря индивидуальному мастерству своих игроков, тот же Палмер выдал очередной суперматч и принёс своей команде победу.

Для «Ньюкасла» эта неудача стала второй подряд — ранее он ещё уступил «Брайтону». А если брать шесть последних матчей «сорок» во всех турнирах, то у них была всего одна победа — 1:0 над «Уимблдоном» в предыдущем раунде Кубка. В АПЛ даже с более слабыми соперниками подопечные Хау не могли справиться — 0:0 с «Эвертоном», 1:3 с «Фулхэмом». Не лучшая полоса сейчас идёт у коллектива.

«Челси» же, если смотреть на его выступления, внушает больше оптимизма. Недавно клуб проиграл только «Ливерпулю» в равном матче (1:2). До этого в Англии он уступал ещё только «Ман Сити» (0:2). Во всех остальных встречах подопечные Марески набирали очки, часто выигрывали. Сейчас клуб играет слаженно, не хватает ему, возможно, надёжного центрального защитника, в остальном же вопросов к «синим» почти нет.

Но я бы тут отметил и такой важный факт — «Челси» ещё выступает в еврокубках. В середине прошлой недели клуб не отдыхал, в отличие от «Ньюкасла». Так что, думаю, у «сорок» тут есть преимущество. Плюс — они ещё и дома играют.

Подопечные Хау сыграют надёжно, они не намерены снова терпеть неудачу. Так что рискну и поставлю тут на победу «Ньюкасла» за 2.49», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».