«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка лиги 30 октября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.21.

«30 октября в 1/8 финала Кубка лиги встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Думаю, фаворит тут всем очевиден. Команда Гвардиолы продолжает доминировать. Да, это Кубок – не самый важный турнир для команд. Но думаю, всё равно «горожане» не позволят себе тут уступить.

«Тоттенхэм» проиграл на прошлых выходных. Произошло это в игре с не самым очевидным соперником – «Кристал Пэлас». Дело в том, что в этом сезоне клуб терпит много неудач и идёт в нижней части таблицы. Казалось, что «шпоры» с ним легко справятся. Однако команда Постекоглу провалила игру, не справилась с давлением и активностью противника, во втором тайме совсем слабо выступил «Тоттенхэм». Итог – 0:1.

Для команды из Лондона это поражение стало далеко не первым. Уже в четвёртый раз в АПЛ уступают «шпоры», отстали они от зоны еврокубков. Не сильно помогает им и то, что они представляют Англию в Лиге Европы, пусть и там пока коллектив только выигрывал.

Ну а «Манчестер Сити» — это «Манчестер Сити». Почти одни победы, никаких намёков на провальные матчи. Хотя не так давно была у «горожан» небольшая серия из ничьих. Тогда они не смогли в ЛЧ обыграть «Интер» (0:0), а также «Арсенал» с «Ньюкаслом» в АПЛ (2:2 и 1:1). Но если учитывать то, что во всех остальных матчах подопечные Гвардиолы выигрывали, думаю, на дистанции всего сезона эти неудачи будут уже незаметны.

«Ман Сити» тоже играет в еврокубках. В последних турах Лиги чемпионов он громил соперников. С другой стороны, оппозиция у него была слабая – 4:0 со «Слованом», 5:0 со «Спартой». В итоге во всех турнирах, в которых подопечные Гвардиолы сейчас участвуют, они являются лидерами.

В общем, да, примерно в одинаковом состоянии соперники подходят к очному матчу – у них тяжёлый график, игры почти каждые три дня. Но ресурса для таких выступлений у «горожан», конечно, больше. Да и по выступлениям видно, что «Сити» находится в лучшей форме в сравнении с «Тоттенхэмом».

Думаю, много голов тут не стоит ждать. А выиграет всё-таки «Манчестер Сити», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».