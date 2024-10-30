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«Трактор» — «Сибирь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Трактор» — «Сибирь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Сибирь».

Ставка: победа «Трактора» за 1.75.

«Тут нет никаких сомнений ни по исходу, ни по тоталу. «Сибирь» за последние три недели лишь раз пропустила меньше трёх шайб, а гранды уровня СКА отгружают ей по шесть. «Трактор», кстати, в прошлый понедельник в Новосибирске забил пять – и вы не ошибётесь, если предскажете, что в этой встрече соперники забросят минимум семь на двоих.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нет сомнений и в победе хозяев. После осечки во встрече с «Автомобилистом» они будут лишь злее, а по игре «Трактор» сейчас выше минимум на две головы. Максимум, что сможет «Сибирь» — сопротивляться минут 30-40, но в итоге челябинцы выиграют», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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