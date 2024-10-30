СКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА — «Локомотив».

Ставка: ТБ 5 за 1.97.

«Об очень неравномерном календаре КХЛ в этом сезоне не сказал только ленивый — но что делать, если так оно и есть. Вот посмотрите на «Локомотив». По-настоящему сильных соперников у команды Никитина не было более трёх недель — с 7 октября, когда она дома рубилась как раз против СКА. С тех пор ярославцы встречались либо с задыхающимися от проблем оппонентами, либо с аутсайдерами.

У железнодорожников «подржавел» навык игры «от ножа», противостояний с равными по классу (вспомните, как они мучились в воскресенье, даже играя с минским «Динамо» дома). Сегодня этот фактор сыграет против гостей. СКА, наоборот, выглядит всё лучше и лучше. Мощная по именам атака действует всё эффективнее, и победа невских армейцев должна быть оформлена в результативном ключе. В этой встрече точно будет забито больше пяти шайб», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».