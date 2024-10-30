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«Коламбус» — «Айлендерс»: прогноз на матч НХЛ

«Коламбус» — «Айлендерс»: прогноз на матч НХЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Коламбус» — «Айлендерс».

Ставка: «Коламбус» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.50.

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«Блю-Джекетс» приятно удивляют. Они очень здорово по собственным меркам начали сезон. Подопечные Дина Эвасона победили «Колорадо» (6:4), «Баффало» (6:4), «Торонто» (6:2) и «Эдмонтон» (6:1), а также навязали борьбу «Флориде» (3:4) и «Нэшвиллу» (3:4 ОТ).

У «Айлендерс» с качеством хоккея дела обстоят значительно хуже, чем у «Блю Джекетс». Впрочем, как и с результатами. Клуб из Нью-Йорка плохо начал сезон. Он выиграл всего лишь один из девяти матчей в основное время и при этом потерпел шесть поражений.

В прошлом сезоне «островитянам» часто улыбалась удача. При не самой яркой игре в атаке им удавалось достаточно часто забивать. Теперь посредственность нападения команды из Нью-Йорка стала ещё заметнее, в частности, из-за травм нескольких нападающих. «Айлендерс» создают мало действительно опасных моментов и плохо их реализуют.

Было бы ещё хуже, если бы к команде не присоединился бывший нападающий московского «Спартака» Максим Цыплаков. Россиянин сразу же пробился в основу клуба из Нью-Йорка. В восьми матчах в НХЛ он записал на свой счёт гол и четыре результативные передачи. Новичок полезнее многих других хоккеистов команды.

«Айлендерс» забросили только 22 шайбы. Хуже дела с результативностью обстоят только у «Анахайма». При этом клуб из Нью-Йорка не может похвастаться крепкой защитой. Всё держится на Илье Сорокине и Семёне Варламове. Если бы не россияне, с высокой долей вероятности команда замыкала бы сводную таблицу НХЛ.

Благодаря спасениям Варламова и Сорокина клуб из Нью-Йорка пропустил только 27 шайб и набрал очки в важных матчах. «Блю Джекетс» смотрятся интереснее, чем «Айлендерс». Они показывают более организованный и интересный хоккей, больше забивают, чаще выигрывают. Дома у «Коламбуса» есть хорошие шансы вновь зацепиться за очки. Хотя вряд ли он забьёт много. Голкиперы соперника очень надёжны.

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