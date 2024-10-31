«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Колорадо» — «Тампа-Бэй».

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 1.95.

После пяти побед подряд «Колорадо» уступил дома «Чикаго» (2:5). Это был шанс для Александра Георгиева исправиться за провальный старт сезона, но голкипер им не воспользовался. В матче с одним из главных аутсайдеров лиги Георгиев совершил 21 сейв и пропустил три шайбы.

У «Тампа-Бэй» зачастую возникают серьёзные проблемы с соперниками, которые обладают мощным нападением. Несмотря на старания Андрея Василевского, «молнии» проиграли «Оттаве» (4:5), «Торонто» (2:5) и «Миннесоте» (2:4). Кроме того, они пропустили пять шайб во встрече с «Нью-Джерси» (8:5).

В последних двух матчах «Тампа-Бэй» победила благодаря потрясающей игре Василевского. Голкипер в этих встречах суммарно совершил целых 67 сейвов. Это не очень хорошо, потому что в соперниках были нестабильные и не всегда много забивающие команды — «Вашингтон» (3:0) и «Нэшвилл» (3:2 ОТ).

Это многое говорит об игре «Лайтнинг» в защите. Попытку укрепить оборону в межсезонье пока нельзя назвать удачной. «Тампа-Бэй» очень зависима от Андрея Василевского и Никиты Кучерова. Сложно представить, как сильно ухудшатся результаты, если кто-нибудь из них получит травму.

Василевский и Кучеров доставят «Эвеланш» немало проблем. Однако, несмотря на проблемы «Колорадо», нет уверенности, что «Тампа-Бэй» выиграет грядущий матч. Во-первых, соперник не из робких. Во-вторых, встреча состоится в Денвере. Поддержка болельщиков — немаловажный фактор.

Предлагаем заключить пари на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, коэффициент — 1.95. На двоих «лавины» и «молнии» в текущем сезоне забросили уже 70 шайб, а пропустили 67. С результативностью у команд полнейший порядок, но вот защитники со своей работой справляются плохо.