«Трактор» — «Сибирь»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – «Сибирь».

Ставка: победа «Трактора» за 1.75.

«После пяти побед подряд «Трактор» вернулся в Челябинск и провёл матч со второй командой на Востоке — «Автомобилистом». Уральское дерби стало вторым в сезоне, и обе встречи остались за Екатеринбургом. Команда Бенуа Гру проиграла всего четыре матча в основное время — два из них «Автомобилисту». Что касается последней игры, то челябинцы большую часть матча отставали, но однажды вырвались вперёд. Однако гости отыгрались, а единственная шайба в третьем периоде решила исход встречи (4:5). По набранным очками «Трактор» — лидер Восточной конференции и второй во всей регулярке. Игра с «Сибирью» тоже станет второй в этом сезоне. Неделей ранее в Новосибирске сильнее оказались челябинцы (5:4). Причём к 50-й минуте «Трактор» вёл в счёте с разницей в три шайбы и чуть не растерял свой запас.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 октября 2024, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сибирь» же насобирала несколько поражений подряд. Последнюю победу команда Вадима Епанчинцева одержала 10 октября, с трудом обыграв в Нижнекамске «Нефтехимик» (2:1). С тех пор уступили дома «Северстали» (2:4), «Трактору» (4:5), «Барысу» (1:3) и в гостях СКА (3:6). В Санкт-Петербурге команды долго играли без голов, а ближе к середине встречи забила «Сибирь». Казалось, что этот гол может стать ключом к победе, но на деле обернулся мотивационным щелчком для хозяев. СКА забросил четыре шайбы подряд, а на каждый следующий гол гостей отвечал своим. И вот «Сибирь» уже на седьмом месте на Востоке. Команда пропустила вперёд «Нефтехимик» и «Металлург». С одной стороны, у Новосибирска на три проведённых матча меньше, чем у этих клубов, с другой — снизу подпирают «Адмирал» и «Лада» с теми же 19 очками. А также «Авангард», который хоть набрал всего 15 баллов, списывать его со счетов ещё рано.

«Трактор» находится в прекрасной форме, которая позволяет команде Бенуа Гру обыгрывать любого соперника (как минимум на Востоке), а «Сибирь» продолжает испытывать проблемы. Ставка: победа «Трактора» в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».