«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Тампа-Бэй».

Ставка: индивидуальный тотал «Колорадо» больше 2 за 1.20.

«Неприятная поездка для «Лайтнинг». Денвер — другая высота и воздух, времени на адаптацию — по минимуму.

«Эвеланш» выровняли игру при большой помощи вратаря Аннунена. С ним в воротах команда одержала пять побед кряду. Но Георгиев вышел в старте, и сразу же — поражение 2:5 от «Чикаго». Несмотря на нестабильность, Макар (17) и Маккиннон (16) держатся в топ-5 по индивидуальным показателям.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 31 октября 2024, четверг. 04:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Тампа» провела неплохую домашнюю трёхматчевую серию, одержав две победы. Откровенно говоря, счёт 3:0 с «Вашингтоном» был не по игре, но победа помогла реабилитироваться после поражения от «Миннесоты» (2:4) и позитивно настроиться на встречу с бывшим капитаном и «Нэшвиллом» (3:2 ОТ). Кучеров впервые за девять матчей не набрал очков, у него 8+6 в сезоне.

Обычно на своей территории «лавины» солидно играют против «молний». Учитывая многочисленные потери и медленный возврат в оборону «Тампы», предположу, что получится ИТБ 2 для хозяев», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».