«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги 30 октября

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка лиги «Брайтон» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют за 1.55.

«Красные» являются действующими обладателями Кубка английской лиги. Под руководством Юргена Клоппа они хорошо выступали в этом турнире, а продолжают это делать уже с Арне Слотом. В минувшем матче Кубка лиги «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» (5:1).

Работа, проделанная нидерландским специалистом, впечатляет. В этом сезоне «красные» проиграли только одну встречу и один раз сыграли вничью. Всё остальное – победы. Причём включая Лигу чемпионов.

«Брайтон» тоже уступил только в одном матче этого сезона, но ему не приходится тратить силы на еврокубки. В последней встрече Кубки лиги «чайки» обыграли «Вулверхэмптон» (3:2). К предстоящей игре подопечные Фабиана Хюрцелера подходят с трёхматчевой беспроигрышной серией. Они победили «Тоттенхэм» (3:2) и «Ньюкасл Юнайтед» (1:0), а вничью сыграли с «волками» (2:2).

Арне Слот после ничьей в игре с «Арсеналом» (2:2) сетовал на тяжёлый календарь. Так и есть, непростую дистанцию приходится проходить «красным». «Брайтону» в этом плане попроще. Команда хотя бы не играет в еврокубках. Прогнозируем «обе забьют» за 1.55. «Чайки» нередко создают большие проблемы «Ливерпулю».