«Динамо» Москва – «Витязь»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

31 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» будет играть с «Витязем» на льду «ВТБ Арены». Начало – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение бело-голубым. Поставить на победу подопечных Алексея Кудашова в основное время можно с коэффициентом 1.65. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1650 рублей.

Шансы «Витязя» оценили в 4.50. Вероятность ничьей после трёх периодов идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.80. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.78.

Итоговая победа «Динамо» идёт за 1.35, успех «Витязя» с учётом ОТ и буллитов доступен за 3.30.