«Престон» — «Арсенал»: прогноз на игру 1/8 финала Кубка лиги

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка лиги «Престон» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.80.

«Канонирам» повезло больше, чем многим другим командам из АПЛ в Кубке лиги. Дело в том, что «Арсенал» будет играть с командой из Чемпионшипа. В минувшей встрече первенства подопечные Микеля Артеты получили похвалу от Арне Слота, сыграв вничью с «Ливерпулем» — 2:2. Вот только эта ничья отдалила лондонский клуб от «Манчестер Сити» ещё на два очка. В предыдущей игре Кубка лиги «Арсенал» разгромил «Болтон» (5:1).

«Престон» не выглядит каким-то серьёзным испытанием. Команда находится в нижней части турнирной таблицы Чемпионшипа, а в последних встречах стала много пропускать. Дважды «неуязвимые» сыграли вничью – с «Норвичем» (2:2) и «Плимутом» (3:3).

Не думаем, что у «канониров» возникнут проблемы со вскрытием такой обороны. В качестве ставки возьмём победу «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.80.