Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Престон» — «Арсенал»: прогноз на игру 1/8 финала Кубка лиги

«Престон» — «Арсенал»: прогноз на игру 1/8 финала Кубка лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка лиги «Престон» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.80.

«Канонирам» повезло больше, чем многим другим командам из АПЛ в Кубке лиги. Дело в том, что «Арсенал» будет играть с командой из Чемпионшипа. В минувшей встрече первенства подопечные Микеля Артеты получили похвалу от Арне Слота, сыграв вничью с «Ливерпулем» — 2:2. Вот только эта ничья отдалила лондонский клуб от «Манчестер Сити» ещё на два очка. В предыдущей игре Кубка лиги «Арсенал» разгромил «Болтон» (5:1).

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Престон Норт Энд
Престон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Престон» не выглядит каким-то серьёзным испытанием. Команда находится в нижней части турнирной таблицы Чемпионшипа, а в последних встречах стала много пропускать. Дважды «неуязвимые» сыграли вничью – с «Норвичем» (2:2) и «Плимутом» (3:3).

Не думаем, что у «канониров» возникнут проблемы со вскрытием такой обороны. В качестве ставки возьмём победу «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.80.

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 4.27: испытание для «Ливерпуля», лёгкая работёнка для «Арсенала»
Экспресс с коэффициентом 4.27: испытание для «Ливерпуля», лёгкая работёнка для «Арсенала»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android