«Динамо» — «Витязь»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч КХЛ «Динамо» М – «Витязь».

Ставка: «Динамо» победит + тотал больше 4.5 гола за 2.10.

Бело-голубые выиграли пять из шести последних встреч. Единственное поражение потерпели от «Локомотива» (3:4 Б), но за пределами основного времени. Играли с лидером, но не смотрелись хуже.

Обыграло «Динамо» такие команды, как «Салават Юлаев» (4:2), «Спартак» (5:0), «Торпедо» (3:2 Б), «Автомобилист» (2:1) и в минувшей встрече – «Амур» (1:0). Автором единственного гола в матче с хабаровчанами стал Егор Римашевский. Шайбу он забросил в стиле Всеволода Боброва.

Никита Гусев прервал свою пятиматчевую результативную серию. Вины нападающего в этом нет. Просто «Амур» действительно вышел «умирать». Так сильно хабаровчанам нужна была победа, что они выкладывали все силы. Поэтому и игра получилась настолько тяжёлой и скучной по результативности, но не по содержанию.

«Витязь» пока находится за пределами зоны плей-офф Западной конференции, но Павел Десятков старается исправить положение. Просветы есть, но местами. Хотелось бы видеть больше стабильности. Из хорошего можно отметить тот факт, что «богатыри» не боятся сильных соперников.

В последних 10 матчах они одержали пять побед. Выделяются выигранные встречи у таких клубов, как «Локомотив» (2:1), возглавляющий таблицу Западной конференции, «Металлург» (2:0), действующий обладатель Кубка Гагарина, и «Торпедо» (2:1). Но было и поражение от СКА с унизительным счётом 1:8. Про это тоже не стоит забывать.

Ситуация с победами в матчах с некоторыми сильными клубами может быть связана с недонастроем соперников. Но если «Динамо» так важно набирать очки и подниматься по турнирной таблице, то будет правильно настраиваться на каждую команду. Хабаровчан обыграли, теперь на очереди «богатыри». Но не думаем, что будет такой же слабый по результативности матч. На победу бело-голубых и тотал больше 4.5 шайбы можно поставить за 2.10.