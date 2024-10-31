«Ньюкасл» — «Челси»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси».

Ставка: «Челси» не проиграет за 1.53.

«Сороки» начинали сезон очень оптимистично, стремясь к новым достижениям и возвращению в Лигу чемпионов. Но как будто бы весь запал иссяк. В последних шести матчах во всех турнирах «Ньюкасл Юнайтед» одержал всего одну победу. Как раз в Кубке лиги команда обыграла слабенький «Уимблдон» (1:0). Предыдущие две встречи в АПЛ вообще были проиграны – «Челси» (1:2) и «Брайтону» (0:1).

«Челси» выглядит привлекательнее. Команда преуспевает в Лиге конференций и Кубке английской лиги, а также не забывает добывать очки в АПЛ. Всё благодаря хорошей глубине состава. Энцо Марески не составляет труда проводить ротацию без потери качества.

Спустя несколько дней после встречи в АПЛ «синим» и «сорокам» вновь предстоит сыграть между собой. На этот раз в Кубке лиги. Естественно, у «Ньюкасла» будет большое желание взять реванш, но удастся ли? Поставим, что «Челси» не проиграет, за 1.53. Даже после ротации подопечные Марески будут выглядеть не хуже.