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«Коламбус» — «Айлендерс»: прогноз Дарьи Мироновой на игру НХЛ

«Коламбус» — «Айлендерс»: прогноз Дарьи Мироновой на игру НХЛ
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на игру НХЛ «Коламбус» — «Айлендерс».

Ставка: ТБ 5 за 1.38.

«Коламбус» нанёс болезненное поражение «Эдмонтону» 6:1 и неприлично близко подошёл к зоне плей-офф. Девятое место на Востоке и 33:25 по голам. Работающее большинство — огромная заслуга нового тренерского штаба. В прошлом матче Монахан оформил дубль, включая одну реализованную попытку в численном преимуществе. Силлинджер — 1+2, Марченко и Фантилли — с двумя передачами.

«Нью Йорк Айлендерс» на фоне трёх поражений в пяти играх обостряет обстановку со всем окружающим миром. Команду закрывали от прессы, игроки и Руа не выходили на интервью после утренних раскаток. Поползли слухи о напряжении между генменеджером и тренером. Две победы в этом же промежутке были добыты за пределами основного времени. Команда не выигрывала в основное с 14 октября в Колорадо. «Островитяне» уступили дома «Анахайму» 1:3 и «Флориде» 3:6, ведя 3:1 после первого. В последних восьми встречах «Нью Йорк» 10 раз вёл в счёте и смог сохранить преимущество лишь раз. Руа никак не удаётся найти работающие сочетания для трёх-четырёх звеньев.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Против «Дакс» хозяева более-менее справлялись при игре в равных составах, но дважды пропустили в меньшинстве, в конце гости забили в пустые ворота.

В этой встрече «Коламбусу» важно сохранять спокойствие как никогда и инвестировать всю энергию в задачи на льду. Игроки «Айлендерс» будут агрессивны под давлением Руа, будут грызться и цепляться. На бумаге у «Айлендерс» — одна из лучших вратарских бригад в лиге, на деле — ничего не работает. Можно рассчитывать на ТБ 5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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