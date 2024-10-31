«Торпедо» — «Динамо» Минск: эксперты назвали фаворита матча КХЛ

31 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» будет играть с минским «Динамо» на льду стадиона «Нагорный». Начало – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение нижегородцам. Поставить на победу автозаводцев в основное время можно с коэффициентом 1.98. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1980 рублей.

Шансы минчан оценили в 3.15. Вероятность ничьей после 60 минут идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.55.

Итоговая победа «Торпедо» идёт за 1.60, успех «Динамо» с учётом ОТ и буллитов оценён в 2.35.