«Торпедо» — «Динамо» Минск: прогноз на матч в Нижнем Новгороде

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру КХЛ «Торпедо» – «Динамо» Минск.

Ставка: «Торпедо» победит за 1.98.

После великолепной шестиматчевой победной серии, во время которой нижегородцы забросили 34 шайбы, последовал спад. Победы стали сменяться поражениями, а последние три встречи автозаводцы и вовсе проиграли. Игорь Ларионов очень недоволен, ведь он много раз за всё время работы с клубом говорил о том, что нужно дарить праздник болельщикам, собирать аншлаги. А в итоге нижегородцы проиграли пять из восьми домашних матчей.

Игорь Ларионов после поражения от ЦСКА сказал, что нельзя отпускать из этого святого места соперника живым. Его слова почему-то не дают эффекта. Может быть, в предстоящей игре «Торпедо» соберётся и подарит праздник нижегородским болельщикам. Пора бы. Тем более что для победы у автозаводцев есть в принципе всё.

Минское «Динамо» старается цепляться за очки, можно сказать, что оно их выгрызает. Но последние два матча «зубры» проиграли – «Локомотиву» (2:3) и «Северстали» (2:5). Несмотря на поражение в Череповце, команда ликовала. Всё дело в том, что Вадим Шипачёв отдал результативную передачу.

Благодаря этому нападающий стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ с рекордными 929-ю очками. Возможно, это воодушевит Вадима и всю команду. А может быть, ничего не изменится и Шипачёв, установив рекорд, немного успокоится. Он и так не особо блистает в этом сезоне. Очко, набранное в игре с «Северсталью», стало первым после трёхматчевой засухи форварда.

Для минского «Динамо» это будет уже третий гостевой матч подряд. Для «Торпедо» — третья домашняя игра. Нижегородцев не простят, если они проиграют третью встречу на родном льду. Соперник подходящий, чтобы прервать эту неудачную цепочку. Поставим на победу автозаводцев за 1.98.