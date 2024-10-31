«Дженоа» — «Фиорентина»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Серии А «Дженоа» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Фиорентины» за 1.80.

«Грифоны» проводят этот сезон очень вяло. Безвыигрышная серия в чемпионате Италии длится уже семь матчей. Пять встреч завершились поражениями. Поэтому «Дженоа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, пропустив 20 мячей. Больше только у «Вероны» — 22.

А вот «Фиорентина» в блестящей форме. Команда выиграла последние пять матчей во всех турнирах. В Лиге конференций «лилии» обыграли «Нью Сейнтс» (2:0) и «Санкт-Галлен» (4:2). В Серии А подопечные Раффаэле Палладино победили «Милан» (2:1), «Лечче» (6:0) и «Рому» (5:1).

Коэффициент 1.80 на победу «Фиорентины» — это просто подарок. Команда в отличной форме, особенно по сравнению с «Дженоа».