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«Дженоа» — «Фиорентина»: прогноз на матч чемпионата Италии

«Дженоа» — «Фиорентина»: прогноз на матч чемпионата Италии
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Серии А «Дженоа» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Фиорентины» за 1.80.

«Грифоны» проводят этот сезон очень вяло. Безвыигрышная серия в чемпионате Италии длится уже семь матчей. Пять встреч завершились поражениями. Поэтому «Дженоа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, пропустив 20 мячей. Больше только у «Вероны» — 22.

Италия — Серия А . 10-й тур
31 октября 2024, четверг. 20:30 МСК
Дженоа
Генуя
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот «Фиорентина» в блестящей форме. Команда выиграла последние пять матчей во всех турнирах. В Лиге конференций «лилии» обыграли «Нью Сейнтс» (2:0) и «Санкт-Галлен» (4:2). В Серии А подопечные Раффаэле Палладино победили «Милан» (2:1), «Лечче» (6:0) и «Рому» (5:1).

Коэффициент 1.80 на победу «Фиорентины» — это просто подарок. Команда в отличной форме, особенно по сравнению с «Дженоа».

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