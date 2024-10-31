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«Комо» — «Лацио»: прогноз на матч Серии А 31 октября

«Комо» — «Лацио»: прогноз на матч Серии А 31 октября
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Серии А «Комо» — «Лацио».

Ставка: победа «Лацио» за 2.45.

Римляне прекрасно справляются со своими задачами даже без Иммобиле. Хотя многие в этом сомневались. «Лацио» выиграл пять из шести последних встреч во всех турнирах. В Лиге Европы команда обыграла «Ниццу» (4:1) и «Твенте» (2:0), а в Серии А победила «Торино» (3:2), «Эмполи» (2:1) и «Дженоа» (3:0). Уступили подопечные Марко Барони только «Ювентусу» (0:1).

Италия — Серия А . 10-й тур
31 октября 2024, четверг. 22:45 МСК
Комо
Комо
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Комо» пока не проигрывал дома, но соперники были примерно равного уровня. Поэтому будет интересно посмотреть, как сыграют подопечные Сеска Фабрегаса на родном стадионе с грозным «Лацио». Особенно если учитывать тот факт, что команда не может выиграть последние три встречи. Она уступила «Наполи» (1:3) и «Торино» (0:1), а вничью сыграла с «Пармой» (1:1).

С учётом того, в какой классной форме находится «Лацио», думается, римлянам по силам нанести первое домашнее поражение «Комо». Команда Фабрегаса умеет цепляться за очки, она будет продолжать набирать их в играх с равными по силе клубами, но соревноваться с гостями в опыте и классе не получится. Победа «Лацио» идёт с коэффициентом 2.45.

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