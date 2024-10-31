«Рома» — «Торино»: прогноз на игру Серии А

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Торино».

Ставка: обе забьют за 1.95.

После обнадёживающей победы над киевским «Динамо» в Лиге Европы «Рома» потерпела поражение со счётом 1:5 от «Фиорентины» в чемпионате Италии. Это поражение стало вторым подряд для римлян в Серии А. В позапрошлом туре команда не сумела дать отпор на своём поле «Интеру» (0:1). Вопросов к нынешнему тренеру Ивану Юричу и к руководству, которое уволило Даниэле Де Росси, становится всё больше.

«Торино» не так плох под руководством экс-наставника «Спартака» Паоло Ваноли. На старте сезона туринский клуб даже лидировал в Серии А. В последнее время результаты ухудшились, и команда спустилась на девятую строчку. Подопечные Паоло Ваноли в прошлом туре обыграли «Комо» (1:0) Сеска Фабрегаса и прервали пятиматчевую серию поражений во всех турнирах.

До поражения от «Фиорентины» римляне не так много пропускали, но теперь должны активно пойти вперёд, чтобы оправдаться перед болельщиками. Это может повлечь за собой открытые зоны, чем гости непременно воспользуются. Ставки на «обе забьют» принимают за 1.95.