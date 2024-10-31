«Рома» — «Торино»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Рома» — «Торино».

Ставка: победа «Ромы» 2:1 за 7.60.

«Рома» сыграет с «Торино» в 10-м туре чемпионата Италии. Тяжело, конечно, прогнозировать игры римлян, совсем нестабильно выступают они в этом сезоне. С другой стороны, туринцы тоже особых успехов не добивались недавно. Так что, думаю, для хозяев поля эта игра – хорошая возможность набрать очки.

Обе команды пока что проваливают сезон. Точнее, «Торино» пока идёт в привычной части таблицы – в середине, на девятой строчке с 14 очками. Всё дело в том, что клуб удачно стартовал в сезоне, добыл несколько хороших результатов. Хотя туринцам часто везло, победы не все были уверенными. Сейчас же у них более закономерные результаты, соответствующие уровню клуба – три поражения в четырёх встречах. Серия проигрышей как раз прервалась в прошлом туре – 1:0 с нижестоящим «Комо».

А вот «Рома» как раз находится совсем не там, где привыкла. Сейчас она идёт ниже середины таблицы, на 11-м месте. Штормит клуб в этом сезоне, уже был уволен Де Росси, при котором римляне относительно неплохо выступали. Да, сезон не лучшим образом начался для них, было много неудач. Но руководство решило быстро отправить специалиста в отставку. Начались «подковёрные игры», слухи про другие причины увольнения Де Росси. Но факт остаётся фактом – пришёл новый тренер, Иван Юрич, и ситуация кардинально не изменилась.

В последних турах «Рома» только теряла очки – 1:1 с «Монцей», 0:1 от «Интера» и 1:5 от «Фиорентины». Последнее поражение особенно показательное было. В другом сезоне они бы явно провели более равный матч. Но сейчас ситуация такова, что римляне намного слабее. Плюс они ещё и в еврокубке выступают, что усложняет ситуацию.

В целом тяжело тут уверенно говорить о претенденте на победу. Но я всё же поверю в подопечных Юрича. Всё-таки состав довольно сильный у них. А последнее разгромное поражение от «Фиорентины» должно было ударить по самолюбию римлян. Сейчас они выиграют, думаю, со счётом 2:1. Такой вариант оценивается в 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».