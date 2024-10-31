«Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал».

Ставка: «Адмирал» не проиграет за 2.20.

«Команды проведут второй подряд очный матч. Пару дней назад «Салават Юлаев» и «Адмирал» играли в Уфе, и та встреча осталась за хозяевами. В самом начале игры команда Виктора Козлова реализовала большинство, а на 45-й секунде второго периода забросила вторую шайбу. Гости один гол отыграли, реализовав большинство, но случилось это на 58-й минуте, и времени на то, чтобы сравнять счёт, оставалось мало. «Салават» удачно проводит домашние матчи — Уфа одержала три победы. Лишь в серии буллитов парни Виктора Козлова обыграли «Сочи» (3:2 Б), а в следующей игре погостить приехало «Торпедо». С нижегородцами «Салават» устроил перестрелку, из которой вышел победителем. Хозяева вырвали победу на последней минуте основного времени — Уфа грамотно разыграла большинство, выведя Александра Хмелевски на позицию, с которой нападающий направил шайбу в пустой угол.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2024, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Адмирала», напротив, выездная серия, она складывается печально. Владивосток дважды играл в Казани, и теперь снова парное противостояние уже в Уфе. В столице Татарстана «Адмирал» проиграл обе встречи — в первой игре, по сути, всё решила шайба Кирилла Семёнова на 13-й минуте матча. Команды долго играли без голов, а за минуту до финальной сирены снова забил Семёнов — в пустые ворота. Во второй встрече «Ак Барс» играл увереннее — хозяева начали забивать лишь во втором периоде, но к 47-й минуте вели со счётом 4:0. Исход матча был ясен, но «Адмирал» всё же два раза забил.

По всем показателям фаворитом матча является «Салават Юлаев», но Уфа не всегда стабильно играет дома с аутсайдерами. А «Адмиралу» надо начинать набирать очки на выезде. Ставка: «Адмирал» не проиграет в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».