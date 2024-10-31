«Авангард» — «Лада»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 31 октября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Лада».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 4.5 за 2.80.

«Кто бы при взгляде на такой матч ещё в августе мог подумать, что обе команды по итогам двух месяцев регулярки будут вне зоны плей-офф на Востоке?

Думаю, никто. Если «Лада» там ещё как-то просматривалась и кто-то вполне мог предполагать/прогнозировать отсутствие тольяттинской команды в кубковой восьмёрке по итогам регулярного чемпионата, то видеть омский топ-клуб на 10-й строчке таблицы в заключительный день октября как-то совсем непривычно. И даже грустно. А как ещё, если после 19 матчей у команды всего лишь 15 очков, даже до девятого места целых четыре очка.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2024, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Впрочем, четыре очка — и там уже высокая плотность. Отрыв пока невелик, да и я думаю, что кризис омичей временный. К слову, именно «Лада» и находится на девятой строчке Востока, так что здесь у нас намечается заруба соседей по турнирной таблице.

Да, «Авангард» сумел в прошлой встрече одолеть «Металлург», но два предыдущих матча команда Сергея Звягина уступила с разницей в одну шайбу. В основное время, не получив таким образом никаких очков. Сегодня у омичей есть шанс завершить домашнюю серию на позитивной ноте и впервые за долгое время выиграть два матча подряд («Авангард» пока всего лишь один раз выдал победную серию, она состояла из трёх игр на старте сезона: с «Сибирью», «Нефтехимиком» и «Ак Барсом»).

Отдельно интересно последить за возможными новичками ястребов: нападающим Николаем Прохоркиным и защитником Алексом Грантом.

«Лада» в хорошей форме, позавчера команда Олега Браташа победила на выезде с сухим счётом. После игры с «Авангардом» команду ждёт недельный перерыв без матчей, с игрой на восьмой день в столице с «Динамо».

Мне кажется, что победа в прошлом матче даст нужный импульс команде из Омска и они сумеют провести яркий матч, завершив его в основное время — победа «Авангарда» и общий тотал голов больше 4.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».