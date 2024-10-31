«Филадельфия» — «Сент-Луис»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Филадельфия» — «Сент-Луис».

Ставка: тотал больше 6 гола за 1.94.

У Джона Тортореллы дела идут плохо. Его команда располагается на предпоследней строчке в Столичном дивизионе. «Филадельфия» выиграла только 3 из 10 матчей. У «Сент-Луиса» ситуация лучше, но ненамного. Клуб расположился на пятой строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона. Даже не знаешь, чего от него ожидать. В выступлениях и результатах «Блюз» отсутствует закономерность.

«Сент-Луис» может настроиться и победить располагающиеся в верхней части сводной таблицы НХЛ клубы, а затем разгромно уступить аутсайдеру и крупно середняку. В последних двух матчах произошло именно это. Подопечные Дрю Баннистера уступили «Монреалю» со счётом 2:5 и «Оттаве» — 1:8.

13 пропущенных шайб в матчах с клубами, которые вряд ли выйдут в плей-офф, весьма настораживают. Оборона и голкиперы у «Сент-Луиса» не более надёжны, чем у «Филадельфии». В 10 матчах «Блюз» пропустили 34 шайбы, в то время как забросили — 27.

Заключить пари на то, что сыграет ТБ 6 шайб, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. В четырёх из пяти последних очных встреч команды на двоих забрасывали не менее шести шайб. Хочется, чтобы и предстоящий матч порадовал изобилием голов.

В последних встречах «Филадельфия» и «Сент-Луис» забили мало. Джон Торторелла и Дрю Баннистер наверняка сделают из этого выводы и постараются исправить ситуацию. Чтобы решить проблемы в обороне, тренерам мало просто провести работу над ошибками. Клубам необходимо качественно укрепить защиту, но для этого нет возможности.