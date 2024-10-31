«Вашингтон» — «Монреаль»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Вашингтон» — «Монреаль».

Ставка: «Вашингтон» победит за 1.90.

«Вашингтон» просто прекрасно смотрится на старте сезона. Подопечные Спенсера Карбери показывают красивый хоккей, создают много моментов и добиваются прекрасных результатов. «Кэпиталз» расположились на четвёртой строчке в Столичном дивизионе.

«Монреалю» Овечкин забивает чаще, чем многим другим командам. В 58 встречах с «Канадиенс» Александр забросил 38 шайб. Грядущий матч — прекрасная возможность для 39-летнего россиянина ещё на несколько шагов приблизиться к званию лучшего снайпера в истории НХЛ.

За «Монреалем» остаётся статус одного из главных аутсайдеров лиги. Самый титулованный клуб в истории НХЛ располагается на последней, восьмой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Крайне маловероятно, что «Канадиенс» удастся добыть путёвку в плей-офф.

«Хабс» выиграли 4 из 10 матчей. В последней встрече они крупно уступили «Сиэтлу» (2:8). Соперник нанёс не так уж и много бросков — 23. Неужели голкиперы «Монреаля» настолько плохо выполняют свою работу? Вопрос риторический. У них одни из худших показателей по проценту отражённых бросков.

В 10 матчах «Канадиенс» пропустили 41 шайбу. Больше только у располагающихся на самом дне сводной таблицы НХЛ команд — «Питтсбурга» и «Сан-Хосе». Также стоит отметить, что «Монреаль» весьма уязвим на выезде. В этом сезоне он выиграл пока только один матч в гостях.

Поставить на то, что «Вашингтон» победит «Монреаль» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Вполне возможно, что «Кэпиталз» снова забьют много и вновь порадует результативностью Овечкин. Капитан очень доволен партнёрами по звену — Алексеем Протасом и Диланом Строумом.