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«Динамо» — «Ростов»: букмекеры назвали фаворита матча РПЛ

«Динамо» — «Ростов»: букмекеры назвали фаворита матча РПЛ
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В пятницу, 1 ноября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бело-голубым. Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.74, что приблизительно равно 56% вероятности.

Победа «Ростова» соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50. Это примерно 22% вероятности.

Вместе с тем аналитики ожидают высокую результативность в предстоящей встрече в Москве. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — лишь коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Вероятность такого события почти дотягивает до 65%.

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