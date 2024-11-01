Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Назван самый вероятный счёт матча «Динамо» — «Ростов»

Назван самый вероятный счёт матча «Динамо» — «Ростов»
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 1 ноября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.74, что приблизительно равно 56% вероятности.

Победа «Ростова» соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50. Это примерно 22% вероятности.

Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — лишь коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Вероятность такого события почти дотягивает до 65%.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (7.60). Победа «Динамо» 2:1 идёт за 8.20, на точный счёт 2:0 в пользу бело-голубых выставлен коэффициент 9.90.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android