«Динамо» — «Ростов»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру «Динамо» Москва — «Ростов».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.80.

Московское «Динамо» под руководством Лички в принципе показывает атакующий футбол, а за три прошлых матча в разных турнирах одержало три победы, забив суммарно 14 мячей и пропустив шесть. Что уж говорить! Пёстрые результаты встреч с «Крыльями Советов» (6:3) и «Химками» (4:3) просто вынуждают задаться вопросом — а точно ли это РПЛ?

«Ростов» Карпина ничуть не отстаёт. В четырёх из пяти предыдущих матчей с участием ростовского клуба во всех турнирах было забито минимум три мяча. А в трёх из этих четырёх — не менее четырёх мячей! Запутались в цифрах? Понимаю! Проще взглянуть на два последних противостояния: с «Локомотивом» — 2:2 (7:8 пен.) в Кубке России и с «Ахматом» — 2:3 в чемпионате России. Было весело.

Ростовчане, несмотря на свой далеко не звёздный состав, умудряются регулярно забивать. Самая большая проблема заключается в участившихся ошибках в обороне, что мешает добиваться результата. Последнюю победу жёлто-синие видели аж в середине сентября — восемь матчей назад. Срок настолько серьёзный, что главный тренер даже подумывает об отставке.

Конечно, вряд ли Валерия Карпина прямо сейчас отпустят. Да и рановато уходить, логично будет посидеть хотя бы до зимнего перерыва. Вполне возможно, ноябрьский перерыв на матчи сборных России даст специалисту новую пищу для размышлений и новое вдохновение. А веру в атакующий и результативный футбол в РПЛ может подарить матч с «Динамо».

Помимо того что на данный момент «Динамо» и «Ростов» входят в число ярких представителей чемпионата России, их последние очные встречи получаются зрелищными. В четырёх прошлых случаях непременно забивали обе стороны, а общий тотал голов переваливал за две штуки. И, как вы уже поняли, есть все предпосылки ожидать повторения этого тренда.