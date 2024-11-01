«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль».

Ставка: победа «Аль-Хиляля» за 1.95.

В преддверии сезона «Аль-Наср» возглавил опытный Стефано Пиоли. Тренер он классный, но пока «всемирному клубу» тяжело привыкнуть к замыслам Пиоли. В Про-Лиге он потерял очки в матчах с «Аль-Раедом» (1:1), «Аль-Ахли» (1:1) и «Аль-Холудом» (3:3). Кроме того, подопечные Стефано Пиоли сыграли вничью с «Аль-Шортой» (1:1) в Лиге чемпионов АФК. А в минувшей встрече Кубка Короля и вовсе вылетели, уступив «Аль-Таавуну» (0:1). Роналду не забил пенальти.

В выступлениях «Аль-Насра» отсутствует уверенность. Относительно прошлого сезона результативность «всемирного клуба» ощутимо снизилась. Хотя Криштиану Роналду вроде бы не отстаёт от графика. В семи встречах в Про-Лиге он забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

Трудности, с которыми сталкивается «Аль-Наср», чужды «Аль-Хилялю». Команда Жорже Жезуша вне конкуренции. Она не проиграла ни одного из 42 последних матчей в чемпионате Саудовской Аравии, и ничьих при этом всего лишь три. Самая натуральная гегемония.

«Аль-Хиляль» хладнокровно и беспощадно доминирует в чемпионате Саудовской Аравии. Он прекрасно справляется даже без Неймара. Недавно знаменитый бразилец восстановился от тяжёлой травмы и вышел на поле впервые за год.

Жорже Жезуш осмотрительно не выпустил Неймара в следующем матче с «Аль-Таавуном» (2:0). Тренер понимает, что бразильцу нужно время для возвращения хотя бы какой-то части былых кондиций. У португальского специалиста нет острой надобности рисковать здоровьем футболиста.

Держат марку Александр Митрович, Сергей Милинкович-Савич, Ренан Лоди, Жоау Канселу, Рубен Невеш, Салем Аль-Давсари и бывший нападающий «Зенита» Малком. Этот костяк игроков под чутким руководством Жезуша обеспечивает «лидерам» лучшее передвижение мяча в лиге и идеальные результаты.

В составе «Аль-Насра» тоже хватает элитных футболистов, но «всемирный клуб» может только мечтать о такой стабильности и качестве игры, как у «лидеров».