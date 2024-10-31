«Вашингтон» — «Монреаль»: во сколько начало матча НХЛ, кто фаворит, забьёт ли Овечкин

1 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.90. Успех «Канадиенс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Монреаль» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон» просто прекрасно смотрится на старте сезона. Подопечные Спенсера Карбери показывают красивый хоккей, создают много моментов и добиваются прекрасных результатов. «Кэпиталз» расположились на четвёртой строчке в Столичном дивизионе.

Александру Овечкину осталось забросить 37 шайб для того, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки. Оформив дубль во встрече с «Рейнджерс», Овечкин вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в равных составах (540). Он провёл 174-й матч с 2+ голами. Больше только у Гретцки, на счету которого 189 таких игр.

«Монреалю» Овечкин забивает чаще, чем многим другим командам. В 58 встречах с «Канадиенс» Александр забросил 38 шайб. Грядущий матч — прекрасная возможность для 39-летнего россиянина ещё на несколько шагов приблизиться к званию лучшего снайпера в истории НХЛ.

«Хабс» выиграли 4 из 10 матчей. В последней встрече они крупно уступили «Сиэтлу» (2:8). Соперник нанёс не так уж и много бросков — 23.