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«Филадельфия» — «Сент-Луис»: кто фаворит матча НХЛ, какие прогнозы и ставки

«Филадельфия» — «Сент-Луис»: кто фаворит матча НХЛ, какие прогнозы и ставки
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1 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Сент-Луис». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Флайерз» в основное время можно с коэффициентом 2.32. Успех «Блюз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.70.

Букмекеры считают, что матч «Филадельфия» — «Сент-Луис» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.40.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У Джона Тортореллы дела идут плохо. Его команда располагается на предпоследней строчке в Столичном дивизионе. «Филадельфия» выиграла только 3 из 10 матчей. У «Филадельфии» много системных ошибок. Особенно в обороне. Отсюда вытекает и вратарский кризис, плотно окутавший «Флайерз». Тем не менее болельщикам «Филадельфии» дарит надежду на светлое будущее талантливый Матвей Мичков. В 10 матчах россиянин записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и пять результативных передач.

У «Сент-Луиса» ситуация лучше, чем у «Филадельфии», но ненамного. Клуб расположился на пятой строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона.

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