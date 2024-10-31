«Торпедо» — «Динамо» Мн: коэффиценты букмекеров на матч КХЛ, какой прогноз

31 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» будет играть с минским «Динамо» на льду стадиона «Нагорный». Начало – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение нижегородцам. Поставить на победу автозаводцев в основное время можно с коэффициентом 1.98. Шансы минчан оценили в 3.15. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.55.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2024, четверг. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

После великолепной шестиматчевой победной серии, во время которой нижегородцы забросили 34 шайбы, последовал спад. Победы стали сменяться поражениями, а последние три встречи автозаводцы и вовсе проиграли. «Торпедо» уступило «Салавату Юлаеву» (4:5), «Витязю» (1:2) и ЦСКА (1:3). Две из этих встреч команда Игоря Ларионова проводила на домашней арене.

Минское «Динамо» старается цепляться за очки, можно сказать, что оно их выгрызает. Но последние два матча «зубры» проиграли – «Локомотиву» (2:3) и «Северстали» (2:5).