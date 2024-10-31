«Динамо» М — «Витязь»: во сколько начало матча КХЛ, какие ставки и прогнозы

31 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» будет играть с «Витязем» на льду «ВТБ Арены». Начало – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение бело-голубым. Поставить на победу подопечных Кудашова в основное время можно с коэффициентом 1.65. Шансы «богатырей» оценили в 4.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.80. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.78.

Бело-голубые выиграли пять из шести последних встреч. Единственное поражение потерпели от «Локомотива» (3:4 Б), но за пределами основного времени. Играли с лидером, однако не смотрелись хуже. А буллиты — это, как известно, не только мастерство, но и везение.

Обыграло «Динамо» такие команды, как «Салават Юлаев» (4:2), «Спартак» (5:0), «Торпедо» (3:2 Б), «Автомобилист» (2:1) и в минувшей встрече – «Амур» (1:0).

«Витязь» пока находится за пределами зоны плей-офф Западной конференции, однако Павел Десятков старается исправить положение команды. В последних 10 матчах есть пять побед. Выделяются выигранные встречи у таких клубов, как «Локомотив» (2:1), который возглавляет таблицу Западной конференции, «Металлург» (2:0), действующий обладатель Кубка Гагарина, и «Торпедо» (2:1). Но было и поражение от СКА с унизительным счётом 1:8. Про это тоже не стоит забывать.