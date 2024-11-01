«Монако» — «Анже»: букмекеры оценили шансы команды Головина

1 ноября в матче 10-го тура французской Лиги 1 «Монако» будет играть с «Анже». Встреча состоится на стадионе «Луи II». Начало — в 21:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами монегасков и предлагают поставить на победу «Монако» с коэффициентом 1.23. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1230 рублей.

Шансы подопечных Александра Дюжо оценили в 12.5. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 6.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.55. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 2.10.

Заключить пари на победу «Монако» с разницей в три и более мяча предлагается за 2.70. Победа «Монако» всухую идёт за 2.10.