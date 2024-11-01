«Монако» — «Анже»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу «Монако» — «Анже».

Ставка: «Монако» победит + обе забьют за 2.95.

Вот и прервалась сказка «Монако». Подопечные Ади Хюттера подходили к дерби Лазурного берега с «Ниццей» с 11-матчевой беспроигрышной серией, но потерпели поражение. Точно не лучший день монегасков. Им конкретно не везло.

До этого поражения «Монако» в матче Лиги 1 сыграл вничью с «Лиллем» (0:0). Два этих неудачных результата позволили «ПСЖ» обогнать монегасков и выйти на первое место. Теперь отставание красно-белых от парижан составляет три очка. Не критично, но придётся выжимать из себя максимум и оставлять силы на Лигу чемпионов.

Александр Головин приносит огромную пользу команде, но не результативными действиями. В этом сезоне россиянин не совершил ни одного. Пора бы уже просыпаться. Встреча с «Анже» — это отличный момент для того, чтобы и команде набрать очки, и Головину попытаться сделать хотя бы результативную передачу.

Подопечные Александра Дюжо к своей последней встрече в Лиге 1 подходили с безвыигрышной серией из восьми матчей. Её наконец-то удалось прервать. «Анже» обыграл «Сент-Этьен» (4:2). Встреча была очень напряжённой.

На выезде команда Дюжо пытается показать характер, и этого было достаточно в последних трёх матчах, которые завершились вничью с одинаковым счётом 1:1 — со «Страсбургом», «Марселем» и «Тулузой». С «Монако» такой фокус вряд ли пройдёт.

Признаем, что забивать у «Анже» получается, а оборона «Монако» не пример для подражания. Прогнозируем победу монегасков и «обе забьют» за 2.95. Сейчас не лучший момент, чтобы проигрывать. Нужно догонять «ПСЖ» и возвращаться в былую форму.