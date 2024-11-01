«Байер» — «Штутгарт»: эксперты оценили шансы команд

1 ноября на стадионе «БайАрена» в Леверкузене состоится матч 9-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» — «Штутгарт». Начало игры — в 22:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Байера» можно с коэффициентом 1.58. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1580 рублей.

Успех «швабов» оценён в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Аналитики уверены, что матч «Байер» — «Штутгарт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00.

В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.35. Если футболисты «Штутгарта» не забьют, зайдёт коэффициент 3.20.

Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.49. Гол в каждом тайме идёт за 1.45.