«Байер» — «Штутгарт»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру Бундеслиги «Байер» — «Штутгарт».

Ставка: «Байер» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.96.

Команда Хаби Алонсо уже успела уступить «Лейпцигу» (2:3), а также потеряла очки в трёх из четырёх последних туров первенства. «Фармацевты» расположились на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Баварии» ещё не очень велико — пять очков.

В других турнирах у «Байера» всё идёт неплохо. В Лиге чемпионов он разгромил «Фейеноорд» (4:0), победил «Милан» (1:0) и сыграл на выезде вничью с «Брестом» (1:1). Ещё клуб из Леверкузена вышел в 1/8 финала Кубка Германии, а в матче за Суперкубок он победил как раз «Штутгарт» 2:2 (4:3 пен.).

«Штутгарт» — опасный соперник, которого ни в коем случае нельзя недооценивать. Пока что сезон для «швабов» складывается не лучшим образом, но периодически промелькивает игра той команды, которая по итогам прошлого сезона выиграла серебряные медали.

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов подопечные Себастьяна Хёнеса показали очень динамичный футбол и только каким-то чудом не разгромили в Турине «Ювентус» (1:0). «Швабы» не пальцем деланы, но отсутствие стабильности заставляет усомниться в том, что им удастся повторить успех прошлого сезона. В последних четырёх турах Бундеслиги они сыграли вничью с «Вольфсбургом» (2:2) и «Хоффенхаймом» (1:1), разгромно уступили «Баварии» (0:4) и с трудом победили «Хольштайн» (2:1).

Поставить на то, что «фармацевты» победят «Штутгарт» и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. История очных встреч всецело на стороне «львов». «Швабы» не выиграли ни одной из 10 последних.