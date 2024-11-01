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ЦСКА — «Спартак»: коэффициенты на матч 2 ноября

ЦСКА — «Спартак»: коэффициенты на матч 2 ноября
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В субботу, 2 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится центральный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак». Стартовый свисток принципиального противостояния запланирован на 20:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое преимущество отдают красно-синим.

Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности. Победа «Спартака» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10 (32% вероятности). На ничью можно поставить за 3.60 (27%).

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

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