«Металлург» — «Сибирь»: прогноз на матч в Магнитогорске

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на игру КХЛ «Металлург» — «Сибирь».

Ставка: «Металлург» победит за 1.85.

Подопечные Андрея Разина всё ещё нестабильны, но находятся в зоне плей-офф Восточной конференции. Последние два матча «Магнитка» проиграла. Сначала она уступила находящемуся в ужасной форме «Авангарду» (2:3 ОТ), а в минувшей встрече магнитогорцы потерпели поражение от «Ак Барса» (1:4). Как отметил тренер «Металлурга», счёт не по игре. Он уверен, что его подопечные могли забивать больше.

«Сибирь» подходит к матчу с «лисами» с серией из пяти поражений. «Снеговики» уступили «Северстали» (2:4), «Трактору» (4:5 и 0:5), «Барысу» (1:3) и СКА (3:6). В последней встрече новосибирцы проиграли челябинцам всухую. Вадим Епанчинцев, видимо, не унывает. Он вспомнил песню про Аргентину и Ямайку. Настроение хорошее, но когда к хоккеистам придёт игра?

Вряд ли «Сибирь» заиграет по-другому во встрече с «Металлургом». Каждый матч важен для Андрея Разина. Тренер уже устал от критики. Дома он должен добиться желаемого результата от своих подопечных. Мы поставим на победу «Магнитки» за 1.85.