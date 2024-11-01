«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на игру КХЛ «Ак Барс» — «Локомотив».

Ставка: итоговая победа «Локомотива» за 1.85.

Железнодорожники возглавляют сводную таблицу КХЛ с 38 очками. Команда в прекрасной форме. Ярославцы выиграли последние шесть встреч, а в минувшей победили одного из главных конкурентов — СКА (3:2). «Локомотив» остаётся лучшей командой по игре в обороне. Подопечные Игоря Никитина пропустили только 34 шайбы.

Но встреча с «Ак Барсом» станет серьёзным испытанием для железнодорожников. Казанцы играют с характером. Они победили в последних трёх матчах. Однако перехваливать подопечных Анвара Гатиятулина за эти успехи не стоит. Они дважды выиграли у «Адмирала» (2:0 и 4:2), а также победили «Металлург» (4:1), находящийся не в лучшей форме.

Игра будет непростая, но железнодорожники выглядят увереннее и лучше, чем казанский клуб. «Локомотив» должен продлить свою победную серию, но вряд ли в основное время. Возьмём с подстраховкой победу ярославцев с учётом ОТ и буллитов за 1.85.