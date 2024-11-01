Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата»

«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на игру КХЛ «Ак Барс» — «Локомотив».

Ставка: итоговая победа «Локомотива» за 1.85.

Материалы по теме
«Динамо» — «Ростов». Личка отговорит Карпина от отставки
«Динамо» — «Ростов». Личка отговорит Карпина от отставки

Железнодорожники возглавляют сводную таблицу КХЛ с 38 очками. Команда в прекрасной форме. Ярославцы выиграли последние шесть встреч, а в минувшей победили одного из главных конкурентов — СКА (3:2). «Локомотив» остаётся лучшей командой по игре в обороне. Подопечные Игоря Никитина пропустили только 34 шайбы.

Но встреча с «Ак Барсом» станет серьёзным испытанием для железнодорожников. Казанцы играют с характером. Они победили в последних трёх матчах. Однако перехваливать подопечных Анвара Гатиятулина за эти успехи не стоит. Они дважды выиграли у «Адмирала» (2:0 и 4:2), а также победили «Металлург» (4:1), находящийся не в лучшей форме.

Игра будет непростая, но железнодорожники выглядят увереннее и лучше, чем казанский клуб. «Локомотив» должен продлить свою победную серию, но вряд ли в основное время. Возьмём с подстраховкой победу ярославцев с учётом ОТ и буллитов за 1.85.

Материалы по теме
«Монако» — «Анже». Головин верит в себя и в команду
«Монако» — «Анже». Головин верит в себя и в команду
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android