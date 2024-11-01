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«Северсталь» — «Куньлунь»: прогноз на матч

«Северсталь» — «Куньлунь»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на игру КХЛ «Северсталь» — «Куньлунь».

Ставка: «Северсталь» победит за 1.50.

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Подопечным Андрея Козырева очень повезло с календарём на этом этапе. «Рыси» этим пользуются в полную меру. К предстоящей встрече они подходят с пятиматчевой победной серией. Однако обыгрывала «Северсталь» такие клубы, как «Адмирал», «Амур», «Сибирь» и минское «Динамо». Не особо сильные соперники.

Как и «Куньлунь», который находится на предпоследнем месте в таблице Западной конференции. «Драконы» очень много пропускают — 79 шайб в 21 встрече. Победив в минувшей игре «Барыс» (2:0), клуб из Пекина сумел прервать пятиматчевую серию поражений.

Судя по всему, «Северсталь» спокойно разделается ещё с одним слабым соперником. Календарь продолжает делать подарки «рысям». Они воспользуются плохой формой «Куньлуня» и одержат победу. Поставить на этот исход можно за 1.50.

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