«Динамо» — «Ростов»: ставка Игоря Семшова на матч РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов».

Ставка: победа «Динамо» за 1.73.

«Динамо» занимает четвёртое место в РПЛ и находится на подъёме. Подопечные Марцела Лички одержали три победы в трёх последних матчах. Сначала разгромили «Рубин» (4:0), затем «Крылья Советов» (6:3) в Кубке России, а в 13-м туре РПЛ оказались сильнее «Химок» (4:3).

Сильные стороны «Динамо» — это агрессивная игра в атаке и хорошая форма ключевых футболистов, что даёт им преимущество в атакующих действиях. Новичок клуба Артур добавил москвичам вариативности в атаке. В шести проведённых встречах за бело-голубых он забил два гола. Другой бразилец, Бителло, пока не может раскрыть свой снайперский потенциал, но в этом сезоне он отдал уже шесть голевых передач.

В то же время «Ростов» под руководством Валерия Карпина в последнее время сталкивается с трудностями: недавние игры команды были менее удачными. Ранее они уступили «Ахмату» (2:3) и по пенальти — «Локомотиву» в Кубке России.

На домашнем поле «Динамо» должно обыгрывать соперника, поэтому ставлю на победу московского клуба», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».