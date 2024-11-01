«Динамо» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» — «Ростов» в 14-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: первый гол забьёт «Динамо» за 1.90.

«14-й тур РПЛ стартует матчем «Динамо» — «Ростов» в пятницу. И мы помним, что последний визит «Ростова» на «ВТБ Арену» был сокрушительным для команды Марцела Лички. «Ростов» переиграл «Динамо» по всем возможным статьям. Четыре мяча «Ростов» тогда забил и динамовцам шанса не оставил, выиграл со счётом 4:1.

Сейчас «Ростов» уже давненько в чемпионате не побеждает, и Карпин уже заговорил об отставке. Плюс у «Ростова» в этом матче будет отсутствовать основной опорный полузащитник Глебов, что, конечно, определённые нюансы в игру «Ростова» привнесёт. Позитивные, отрицательные — это мы уже поймём по ходу матча.

У «Динамо», как мы знаем, очень мощная группа атаки. Динамовцы много в последнее время забивают и немало пропускают. В последних трёх играх динамовцы неизменно забивали минимум по четыре. Правда, три мяча, пропущенные с «Химками», и три мяча, пропущенные с «Крыльями», определённые опасения за оборону «Динамо», разумеется, вызывают.

«Динамо» играет дома, вынесенный матч, плюс соперник сейчас не в лучшем психологическом и эмоциональном состоянии. Я думаю, что у динамовцев неплохие шансы взять необходимый набор очков и показать хорошую, зрелищную игру. Команда при своих болельщиках наверняка начнёт агрессивно, начнёт очень нагло, и оборона «Ростова» может дать сбой. Плюс у «Ростова» очень неубедительно играют в последнее время вратари.

Мой прогноз — «Первый гол забьёт «Динамо» за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».