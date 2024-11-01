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«Динамо» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

«Динамо» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» – «Ростов» в 14-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 2.5 за 2.20.

«Ростов» сейчас в кризисе, уже можно об этом говорить, потому что побед нет с августа. Два месяца не может команда выиграть. Да, в ряде встреч ростовчанам не везло, но постепенно всё это превратилось в тенденцию. Честно говоря, сложно объяснить, с чем это всё связано. Есть некоторые объективные моменты: с вратарями не угадали после ухода Песьякова, были травмы, тот же Мохеби долго не играл. Но, мне кажется, не это главная причина неудач. И она ещё остаётся. Карпин говорит, что не держится за место, и это 100% так. Возможно, он как-то пытается расслабить игроков, но пока не выходит. Ещё и Глебова, капитана команды, не будет в этом матче.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А «Динамо» продолжает играть в той манере, которая многим тренерам бы не понравилась. Но, когда приглашали Личку, должны были понимать, что ждать. 14 мячей за три последних игры забило «Динамо». Атакующие игроки, за исключением Тюкавина, у которого было повреждение, в сумасшедшей форме. Даже Артур с «Химками» понравился. Думаю, такое «Динамо» ростовчане не остановят. Забить могут, потому что бело-голубые почти ото всех пропускают, но не более.

Ставлю на победу «Динамо» и тотал больше 2.5». В 1:0 или даже 2:0 я не очень верю», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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