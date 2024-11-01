«Динамо» — «Ростов»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 1 ноября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов».

Ставка: победа «Динамо» за 1.73.

«Москвичи продолжают серию результативных матчей. Отправной точкой стало поражение от ЦСКА 1:2, после этого динамовцы поняли, что для победы достаточно много забивать, игра в обороне же в этом контексте не так важна. Игра с «Рубином» получилась простой, бело-голубые уже в первом тайме смогли забить дважды: Константин Тюкавин и Артур Гомес отличились с пенальти, во второй половине игры характер матча не изменился, Фабиан Бальбуэна и Ярослав Гладышев довели счёт до крупного, итог — победа, 4:0.

В Кубке команда Марцела Лички выпустила полурезервный состав, для победы хватило и этого. Уже к 17-й минуте счёт был 2:2. Во второй половине игры москвичи увеличили свой напор и смогли ещё неоднократно огорчить самарскую команду. Хет-трик на свой счёт записал Эль-Мехди Маухуб, крупная победа — 6:3. В матче последнего тура «Динамо» не стало отходить от последних тенденций, игра с «Химками» вновь получилась крайне результативной. К перерыву счёт был 2:2, во втором тайме болельщики вновь увидели много забитых голов. Москвичи побеждают — 4:3.

«Ростов» находится в яме. Три поражения в четырёх матчах отправили команду Валерия Карпина лишь на девятое место, зона стыковых матчей совсем рядом — лишь в двух очках. В последнем туре ростовчане умудрились проиграть худшей команде этого чемпионата — «Ахмату». В составе жёлто-синих мячи на свой счёт записали Комличенко и Мохеби, но этого не хватило даже для того, чтобы зацепиться за ничью — поражение 2:3.

«Ростов» в плохой форме, «Динамо», наоборот, побеждает уже три встречи подряд, предположу, что и в этом матче москвичи продолжат свою победную поступь, победа «Динамо», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».