«Динамо» — «Ростов»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ с коэффициентом 17.00

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ростов».

Ставка: победа «Динамо» 3:2 за 17.00.

«В 14-м туре чемпионата России встретятся «Динамо» и «Ростов». Команда Карпина находится совсем в плохой форме, давно она не выигрывала. Тут я тоже не жду успеха от ростовчан.

Уже давненько мы не видели, чтобы «Ростов» уходил с поля после матча, выиграв. Произошло это в последний раз ещё в середине сентября, да и то – в кубковом матче с «Оренбургом» (3:1). Особо гордиться там нечем. Хотя в турнире команда всё-таки неплохо провела первые туры, благодаря чему попала в плей-офф Пути РПЛ, хоть какой-то позитив.

Ну а в РПЛ южанам давно радоваться нечему. Только одно очко они набрали в последних играх – 1:1 со слабым «Пари НН». И то там нижегородцы сильный матч выдали. В других встречах недавно «Ростов» проигрывал. Даже «Ахмату» он подарил первую победу в этом розыгрыше Премьер-Лиги – 2:3. В таблице команда Карпина всё ещё идёт не так низко – на девятом месте. Но перспективы у неё не лучшие.

«Динамо» же стоит выше, это очевидно. Команда всё-таки другого уровня. С 26 очками москвичи занимают четвёртое место. После неудач вышестоящих соперников разрыв бело-голубых с лидерами уже не такой большой. Если победят сегодня, у них будет возможность в топ-3 подняться.

В последнее время только выигрывало «Динамо». Но делало оно это в играх с не самыми сильными противниками – с «Химками» (4:3), «Крыльями Советов» (6:3) и «Рубином» (4:0). Само собой, тут бросается в глаза количество забитых голов.

Впрочем, и пропускают подопечные Лички немало. Так что тут, помимо победы «Динамо», очевиден вариант с большим количеством забитых голов. Тем более что ростовчане сами зачастили с результативными встречами.

Так что поставлю на победу «Динамо» со счётом 3:2 – котировка 17.00.К слову, такая ставка у «Ростова» заходила в трёх из пяти его последних встреч», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».