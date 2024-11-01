«Алавес» — «Мальорка»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Алавес» — «Мальорка».

Ставка: «Мальорка» не проиграет за 1.54.

«Находясь на 16-й строчке с 10 очками, «Алавес» переживает трудности, проиграв пять матчей подряд. «Мальорка», наоборот, набрала хороший ход — четыре победы в пяти последних встречах.

Всего команды провели друг с другом шесть матчей. В трёх из них победу одержала «Мальорка», в одной встрече удача сопутствовала «Алавесу», ещё два матча были сыграны вничью.

В обеих командах достаточно игроков с хорошим индивидуальным мастерством. У «Алавеса» выделим уругвайца Карлоса Бенавидеса и Тони Мартинеса. В «Мальорке» в этом сезоне опасен для соперников 36-летний Даниэль Родригес, который в 10 матчах забил два гола и отдал три передачи.

С учётом формы и личных встреч команд, поставим на то, что «Мальорка» не проиграет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».