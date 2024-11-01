«Динамо» — «Ростов»: прогноз Виктора Гусева на игру 14-го тура РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов».

Ставка: победа «Динамо» за 1.74.

«В своих последних на этот момент матчах чемпионата России «Динамо» в гостях победило «Химки» (4:3), а «Ростов» дома уступил добившемуся первого успеха в турнире «Ахмату» (2:3). И к 14-му туру москвичи подошли на четвёртом месте, а «Ростов» — на девятом.

Бело-голубые с учётом кубкового матча одержали третью победу подряд с удивительным общим счётом — 14:6! А ведь все эти встречи для «Динамо» были выездными. Впрочем, при впечатляющей игре в атаке, где сегодня можно отмечать далеко не только героя прошлого сезона Тюкавина, серьёзные проблемы команды в обороне никуда не делись. А тут ещё травмы целого ряда футболистов именно из этой линии. Такая ситуация даже в матче с неудачником последних туров потребует и точечных тренерских решений, и концентрации всей команды, которой ей в последнее время недостаёт.

Ростовчане в чемпионате и Кубке не выигрывают уже в семи встречах кряду. Проблемы сзади усугубляются нестабильной игрой всей тройки вратарей. Дисквалификация системообразующего Глебова, — пожалуй, самая серьёзная потеря для гостей, которую только можно себе представить.

А ведь не появится на поле и травмированный Голенков. Да, атака ростовчан и без него может создать проблемы сопернику, но для этого необходимо оптимальное состояние других нападающих.

В последний раз команды Лички и Карпина сразились в конце марта, и тогда «Ростов» крупно победил в Москве — 4:1, ответив на прошлогоднее домашнее поражение — 1:2.

Аккуратная игра сзади не помешает и хозяевам, и гостям. Хотя сложно себе представить, что тут всё наладится в одночасье. Про голкиперов «Ростова» мы уже сказали, но и надёжный динамовский Лунёв не всесилен.

Пока южане ещё не стоят у критической черты, но потеря очков может опустить их совсем близко к зоне вылета. При этом необходимость непременно побеждать в гостях и азарт амбициозного Карпина могут сослужить плохую службу, ведь в быстрых контратаках хозяева поля сильны», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».